شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميًا اغتيال يحيى السنوار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الخميس اليوم، اغتيال زعيم حماس يحيى السنوار في غزة، ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي صور للعملية التي استهدفت السنوار في رفح.

وقبلها بقليل، أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بإجراء فحص DNA أولي للجثة المشتبه في أنها لزعيم حماس يحيى السنوار، وجاءت نتيجته إيجابية. فحص DNA وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي رجح اليوم الخميس، أن يكون زعيم حركة حماس يحيى السنوار قد قتل في الغارة الأخيرة على جباليا بقطاع غزة، مشيراً إلى أنه يفحص الـDNA لجثة يعتقد أنها للسنوار.

وحسب قناة العربية، فقد قال متحدث باسم جيش الاحتلال إنه "في هذه المرحلة لا يمكن تأكيد مقتل السنوار".وقال جيش الاحتلال في بيان: "نفحص مع الشاباك احتمال مقتل السنوار خلال نشاط في غزة".

وأضاف: "خلال نشاط في قطاع غزة، قضينا على 3 عناصر، الجيش وجهاز الشاباك يفحص احتمال أن يكون السنوار أحدهم، وفي هذه المرحلة لا يمكن التأكد نهائيًا من هوية العناصر.