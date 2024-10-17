مديرية الدفاع المدني أعلنت عن مهماتها المنفذة منذ الصباح جراء العدوان الإسرائيلي

أعلمت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، عن مهماتها جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان المنفذة منذ صباح اليوم الخميس ولغاية الساعة.

وأشارت إلى أن في محافظة بعلبك وعلى اثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة تمنين عمل عناصر الدفاع على نقل جريح إلى مستشفى العبدلله في رياق ليعالج من إصابة تعرض لها إبان مروره بالقرب من موقع الغارة".

وفي بلدة السفري، تم اطفاء حرائق في كشك لبيع القهوة، أما في بلدة سرعين فتم اطفاء حرائق في 4 كاراجات و8 منازل، وفي بلدة تمنين تم اطفاء حرائق في 5 منازل و3 كاراجات وحمل خياطة ومنشرة.

أما في محافظة الجنوب، فعلى اثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مجدلزون تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني من انتشال جثماني شهيدين من تحت الانقاض.

وضمن استمرار عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل، بمؤازرة الجيش اللبناني، في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت أمس بلدة جويا للعثور على كافة المفقودين. وأثناء تنفيذ المهمة أغار الطيران الإسرائيلي على الموقع فاضطر عناصر الدفاع المدني لمغادرة المكان دون تسجيل وقوع اصابات.

وفي محافظة النبطية، أوضح الدفاع المدني أنه على اثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عربصاليم تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني من سحب 4 جرحى من تحت الانقاض.

وفي محافظة بيروت، تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني من انتشال جثمان شهيدة من موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مساء الخميس الماضي احد المباني السكنية في محلة البسطا - بيروت. وكانت عمليات المسح الميداني الشامل قد أستئنفت صباح اليوم عقب ظهور نتائج فحوصات ال DNA لاشلاء كانت قد انتشلت من الموقع، والتي أكدت أن ثمة فتاة لا تزال ضمن عداد المفقودين.

وبالنسبة للخدمات العامة تم تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.