ياسين: ربع اللبنانيين هُجّروا تحت القصف والدولة هي الأساس لإدارة الأزمة

أشار رئيس لجنة الطوارئ الوزارية وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، في حديث لقناة "ام تي في"، إلى أن "ربع اللبنانيين هُجّروا تحت القصف وكان المطلوب منّا تحضير 1000 مركز إيواء خلال ساعات وعانينا من إرباك كبير في الأيّام الأولى وامتصينا الأمر".
وقال: "حضّرنا منذ أشهر للإغاثة مع اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي والـunhcr والـundp وفعّلنا عملية استلام المساعدات عبر المحافظين. المحافظ يقوم بتوزيع المساعدات لأنّه على دراية بمنطقته وهناك تقرير يصدر دورياً وسيصدر تعميم لكل الإدارات للالتزام بالآلية المعتمدة وهذه فرصتنا لإعادة مركزية الدولة".
ولفت إلى أن "الدولة هي الأساس لإدارة الأزمة وصناديق الإغاثة تأتي مع ختم المحافظ والأزمة اليوم مناسبة لنثبت أنّ الدولة قادرة على إدارة الأمور ولجنة الطوارئ توثيقية لكل ما يحصل".
ورأى ياسين أن "الأزمة مفتوحة ولا تزال في بدايتها وأمامنا تحدّيات كثيرة اقتصادياً واجتماعياً".
وأوضح أن "المساعدات لا تدخل إلى خزينة الدولة إنّما يجري توزيعها على مستحقيها من خلال المنظمات الدولية بالتنسيق مع الدولة".
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