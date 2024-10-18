طوني فرنجية: الأولوية لوقف إطلاق النار ولكن ليس بالاستسلام ولا خيار لنا إلا المراهنة على صمود المقاومة

شدد النائب طوني فرنجية، في حديث لقناة الجديد، على أن "لا يوجد حدود لاجرام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وهو يظهر اساليب جديدة للحروب في العالم لم نرها من قبل".

وأوضح أن "القضية الفلسطينية لا تُختزل برجل فهناك شعب مظلوم وهذا الدمار والقتل سيولد اجيالاً من الناس التي عاشت بهم القضية الفلسطينية المحقة"، في إشارة إلى اغتيال زعيم حماس يحيى السنوار.

وأضاف فرنجية "هذا العدو لا يمكن التعامل معه بدونية وبالتالي "الله يعينّا من اللي جايي" والحياة هي ملك الاقوياء في نفوسهم".

وشدد على أن "الاولوية يجب ان تكون بوقف اطلاق النار والاجرام ولكن هذا الامر لا يكون بالاستسلام ونحن نراهن على الحكومة وعلى حكمة رئيس مجلس النواب نبيه بري للوصول الى وقف اطلاق النار"، ولفت إلى أن "لا يوجد خيار لنا الا المراهنة على صمود المقاومة في الجنوب".