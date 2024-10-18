هآرتس عن مصادر بالجيش الإسرائيلي: السنوار كان يتحرك فوق الأرض ولا يختبئ في الأنفاق طوال الوقت

نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر رفيعة في الجيش الإسرائيلي، قولها إن زعيم حركة حماس يحيى السنوار "كان يتحرك دون أسرى من حين لآخر مثل زميله قائد كتائب القسام محمد الضيف".

وكشفت أن "السنوار كان يتحرك فوق الأرض ولا يختبئ في الأنفاق طوال الوقت".