نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر رفيعة في الجيش الإسرائيلي، قولها إن زعيم حركة حماس يحيى السنوار "كان يتحرك دون أسرى من حين لآخر مثل زميله قائد كتائب القسام محمد الضيف".
وكشفت أن "السنوار كان يتحرك فوق الأرض ولا يختبئ في الأنفاق طوال الوقت".
كانت هذه تفاصيل خبر هآرتس عن مصادر بالجيش الإسرائيلي: السنوار كان يتحرك فوق الأرض ولا يختبئ في الأنفاق طوال الوقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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