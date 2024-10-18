"رويترز" عن وزير خارجية فرنسا: السنوار كان عقبة أمام السلام والدبلوماسية هي فقط ما سيضمن أمن إسرائيل

نقلت وكالة "رويترز" عن وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، أن "السنوار كان عقبة أمام السلام والدبلوماسية هي فقط ما سيضمن أمن إسرائيل".

وفي وقت سابق من اليوم، زعم الجيش الإسرائيلي، أنه "تم قتل يحيى السنوار".

وكانت قد ادّعت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه تم "قتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار"، مضيفة "تل أبيب أبلغت دولا في المنطقة بمقتل السنوار".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "الاشتباك مع السنوار وقع بتل السلطان برفح وكان يرتدي جعبة عسكرية ومعه قيادي ميداني آخر".