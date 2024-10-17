"حزب الله": استهدفنا تجمعات كبيرة لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرتي كفر جلعادي وشتولا

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء يوم الخميس 17-10-‌‏2024، تجمعات كبيرة لجنود العدو ‏الإسرائيلي جنوب مستعمرة كفر جلعادي بصواريخ نوعية وحققوا فيها إصابات دقيقة". ‏

كذلك أعلن الحزب، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء يوم الخميس 17-10-‌‏2024، تجمعات كبيرة لجنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة شتولا بصواريخ نوعية وحققوا فيها إصابات دقيقة". ‏