أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء يوم الخميس 17-10-2024، تجمعات كبيرة لجنود العدو الإسرائيلي جنوب مستعمرة كفر جلعادي بصواريخ نوعية وحققوا فيها إصابات دقيقة".
كذلك أعلن الحزب، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء يوم الخميس 17-10-2024، تجمعات كبيرة لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شتولا بصواريخ نوعية وحققوا فيها إصابات دقيقة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا تجمعات كبيرة لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرتي كفر جلعادي وشتولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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