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استشهاد 10 فلسطينيين في قصف الاحتلال منزلًا وسط قطاع غزة

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واس- غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، استهدف منزلًا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال عشرة شهداء وعدد من المصابين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل وسط القطاع، لترتفع بذلك حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 64 شهيدًا وعشرات الجرحى بينهم أطفال ونساء وحالات حرجة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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