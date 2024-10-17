شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 10 فلسطينيين في قصف الاحتلال منزلًا وسط قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، استهدف منزلًا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال عشرة شهداء وعدد من المصابين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل وسط القطاع، لترتفع بذلك حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 64 شهيدًا وعشرات الجرحى بينهم أطفال ونساء وحالات حرجة.وفي الضفة الغربية، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بإصابة سبعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب وبلدتي بيت فوريك وبيت فجار، ترافق ذلك مع حملة دهم وتفتيش واسعة لمنازل الفلسطينيين.