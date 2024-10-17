شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تشيد بقرار "اليونسكو" المتعلق بالقدس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثمنت الحكومة الأردنية تبني المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) خلال دورته رقم 220 بالإجماع، قرارًا بشأن مدينة القدس القديمة وأسوارها.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، "إن القرار طالب بوقف المحتل الإسرائيلي، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، جميع إجراءاتها الأحادية اللاشرعية واللاقانونية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، واعتبارها لاغية وباطلة".

وأكد أن هذا القرار يؤكد جميع محاور الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدسة، مجددًا التأكيد على مضامين القرارات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي، وقرارات لجنة التراث العالمي الخاصة بالقدس.