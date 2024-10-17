شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطيني: 5 شـهداء جراء قصف منزل سكني جنوب غربي مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بارتقاء 5 شـهداء جراء قصف منزل سكني جنوب غربي مدينة غزة شمالي القطاع، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقال مراسل القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال يواصل تصعيد العمليات شمالي قطاع غزة من خلال نسف مربعات سكنية كاملة.

في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلي، أن حزب الله أطلق خلال الدقائق الأخيرة صواريخ مضادة للدروع باتجاه تمركزات عسكرية بالمناطق الشمالية.

أضاف الإعلام الإسرائيلي، أنه جرى إطلاق 10 صواريخ من لبنان تجاه كريات شمونه بالمناطق الشمالية.