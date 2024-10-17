اعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، بانه "قبل قليل، نجح سلاح الجوّ في اعتراض طائرة بدون طيار، في منطقة البحر الأبيض المتوسط، كانت في طريقها إلى أراضي البلاد، ولم تعبر إلى إسرائيل".
وأضاف في بيان، أنه في ما يتعلّق بصافرات الإنذار "التي دوت عند الساعة 0:55-1:13 في منطقة وادي عربة، وجنوبيّ النقب، فقد انتهى الحدث".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: اعترضنا طائرة بدون طيّار بمنطقة البحر الأبيض المتوسط وانتهاء الحدث بوادي عربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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