وزير الدفاع الأميركي يتحدث لنظيره الإسرائيلي بعد رسالة حول الوضع الإنساني في غزة

تحدث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وناقشا العمليات الإسرائيلية في لبنان والوضع الإنساني في غزة، وذلك بعد رسالة وجهتها واشنطن في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى إسرائيل وحثتها فيها على تحسين الوضع الإنساني في غزة.

كما تطرق النقاش، بحسب بيان للبنتاغون، إلى نشر الولايات المتحدة بطارية دفاع جوي صاروخي ثاد "ما يترجم الدعم الأميركي القوي لإسرائيل".

وحث أوستن الحكومة الاسرائيلية على مواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الوضع الإنساني المزري في غزة مشيرًا إلى الإجراء الأخير الذي اتخذته إسرائيل لزيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة.

وأكد الوزير الأميركي على أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن قوات اليونيفيل والجيش اللبناني كما أشار إلى الحاجة إلى مسار دبلوماسي لتوفير الأمن للمدنيين على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية في أقرب وقت ممكن.

وشدد أوستن على "التزام واشنطن الثابت والدائم والحازم بأمن إسرائيل"، وأوضح أن الولايات المتحدة في وضع جيد للدفاع عن قواتها ومواطنيها وشركائها وحلفائها.

وكتب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع، أوستن، رسالة لمسؤولين إسرائيليين، الأحد، يطالبان باتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة الوضع المتدهور في غزة، وفقا لمسؤولين أميركيين.

وحددت الرسالة خطوات معينة يتعين على إسرائيل اتخاذها في غضون 30 يوما، منها السماح بدخول 350 شاحنة إلى قطاع غزة يوميا بحد أدنى، وفرض فترات توقف في القتال للسماح بتسليم المساعدات، وإلغاء أوامر الإخلاء للمدنيين الفلسطينيين عندما لا تكون هناك حاجة لها.