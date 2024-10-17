سانا: إصابة مدنيين بجروح جراء عدوان إسرائيلي على مدخل مدينة اللاذقية الجنوبي الشرقي

أصيب مدنيان بجروح جراء عدوان إسرائيلي استهدف فجر اليوم إحدى النقاط قرب مدخل مدينة اللاذقية الجنوبي الشرقي. وأكد مصدر عسكري في تصريح لـ "سانا" انه "حوالي الساعة 50 : 2 فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط مستهدفاً إحدى النقاط قرب مدخل مدينة اللاذقية الجنوبي الشرقي ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح وإلحاق أضرار مادية بالممتلكات الخاصة المحيطة".

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