الأهرام: موقف المجتمع الدولي مما يجري حاليا في المنطقة يثير علامات استفهام وأسئلة كثيرة

أشارت صحيفة "الأهرام" المصرية إلى أن موقف المجتمع الدولي مما يجري حاليا في المنطقة من انتهاكات ومذابح، تبلغ حد الإبادة الجماعية، من جانب إسرائيل، يثير علامات استفهام وأسئلة كثيرة. وعلى رأس هذه الأسئلة ردود فعل دول الغرب الباردة على مجازر الجيش الإسرائيلي في غزة وجنوب لبنان، قياسا إلى رد الفعل الصريح والواضح لهذا الغرب ضد ما يجري في أوكرانيا.

واعتبرت أن أن هذا البرود، يعيد تأكيد أن المجتمع الدولي لا يبالي بأرواح هؤلاء الأطفال والنساء الذين يجري ذبحهم بدم بارد كل يوم في غزة، ويكون السؤال الرئيسي هنا هو: ألا يرى المجتمع الدولي في هذه المذابح انتهاكا لقواعد القانون الدولي العام، وللقانون الدولي الإنساني، وكيف يقبل الضمير الجمعي لدول وشعوب الغرب هذه الازدواجية في النظر إلى الأمور؟ وإلى متى سوف يستمر هذا الموقف المشين، من جانب قادة وإعلام الغرب، مما يجري في غزة وجنوب لبنان؟

وأوضحت أن من يتابع تصريحات كل المسؤولين، سواء في المؤسسة الدبلوماسية، أو في كل الوزارات والهيئات المصرية، سوف يلحظ أن هناك إصرارا على ضرورة وقف حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني فورا.