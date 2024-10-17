الامارات | "إنتيريرز الإمارات" تقدم الألوان الترابية في تشكيلتها الجديدة لخريف 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت "انتيريرز الإمارات" تشكيلتها الجديدة لخريف 2024، التي تجمع بين دفء الألوان الترابية وسحر التصاميم العصرية. من الطين والخردل إلى البيج والبرتقالي المحروق، تضفي هذه المجموعة الحصرية لمسة من الراحة والأناقة على المساحات الداخلية، استعداداً لاستقبال أجواء الخريف الباردة.

تجسد التشكيلة الجديدة التزام "انتيريرز الإمارات" بنهجها الذي عزّز مكانتها كشركة رائدة في عالم التصميم الداخلي. وتواكب الألوان الترابية الاتجاه المتزايد نحو التصميم "البيوفيلي" أو "حبّ الحياة"، الذي يستحضر عناصر الطبيعة بألوانها وأبعادها إلى داخل المنزل. وتهدف هذه الألوان إلى نشر أجواء هادئة مستوحاة من الطبيعة، لتعكس سحر فصل الخريف وألوانه الدافئة.

وانطلاقاً من فهمها الخاص لعالم التصميم الداخلي، لا تسعى "انتيريرز الإمارات" إلى التركيز على جماليات الشكل فحسب من خلال تشكيلتها الجديدة، بل تهدف أيضاً إلى تفعيل الأثر العاطفيّ الإيجابيّ الذي يمكن للألوان أن تُحدثه في أيّ مكان. ومن هذا المنطلق، تشجع "انتيريرز الإمارات" عملاءها وكل أصحاب المنازل على اعتماد هذه الألوان الترابية التي تساهم في تحويل مساحاتهم المعيشية إلى وجهاتٍ دافئة، تغمرهم بالدفء وتمنحهم الشعور بالراحة والهدوء.

كما هو الحال مع جميع منتجات "انتيريرز الإمارات"، صُممت التشكيلة الجديدة بعناية فائقة لتجمع بين الأناقة والعملية، مما يمكّن العملاء من إدخال لمسات الطبيعة إلى منازلهم واحتضان عناصرها الغنية والمتنوعة. تتميز هذه القطع الحصرية بالمتانة والحرفية العالية، مما يعكس التزام "انتيريرز الإمارات" بالجودة والإتقان في كل تفاصيل التصميم.

في هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة "انتيريرز الإمارات" رائد الدبس: "تأتي تشكيلة الألوان الترابية بمثابة احتفاليةٍ بأوقات الراحة واللحظات الرائعة التي نعيشها مع حلول هذا الموسم. إنها تشكيلةٌ تتجاوز حضورها الجماليّ إلى أبعادٍ تلامس الحواس وتضفي شعوراً بالراحة وتُحدث تغييراً إيجابياً في كل منزل".

تتألق الألوان الترابية في هذه التشكيلة المليئة بالحيوية من خلال مجموعتنا المتنوعة، من الاكسسوارات الفاخرة إلى قطع الأثاث المميزة. كل قطعة مصممة بشكل فريد، مما يجعلها متعددة الاستخدامات وقابلة للتخصيص، لتتيح للعملاء إضفاء لمسات شخصية أو تحويل المساحة الداخلية بالكامل لتعبّر عن أجواء هذا الموسم.

تتوفر تشكيلة "الألوان الترابية" في معارضن "انتيريرز الإمارات" وعبر الموقع الإلكتروني، حيث يمكن للعملاء اكتشاف التشكيلة الكاملة المصمّمة لتجسد جوهر الخريف. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.interiorsfurniture.com