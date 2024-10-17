الامارات | وفاة مغني اثر سقوطه من شرفة أحد الفنادق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الأربعاء عن 31 سنة المغني البريطاني ليام باين، العضو السابق في فرقة "وان دايركشن" الموسيقية، جراء سقوطه من الطابق الثالث لأحد الفنادق في بوينس آيرس، على ما أعلنت الشرطة.

وقالت الشرطة، في بيان، إن "ليام جيمس باين، مؤلف الأغاني وعازف الغيتار والعضو السابق في فرقة وان دايركشن، قضى اليوم بعد سقوطه من الطابق الثالث لفندق في باليرمو"، إحدى ضواحي العاصمة الأرجنتينية.

وتابع البيان أن عناصر الشرطة "تلقوا مكالمة أُبلغوا فيها عن رجل عدواني كان ربما تحت تأثير المخدرات أو الكحول".

وكان ليام باين عضوا في فرقة "وان دايركشن" التي تشكلت العام 2010 إلى جانب لوي توملنسون ونيال هوران وزين مالك وهاري ستايلز. وعرفت الفرقة نجاحا باهرا قبل أن تنفصل.

وبعد دقائق قليلة من إعلان وفاة المغني البريطاني، تجمّع عدد كبير من الأشخاص بينهم محبّوه أمام مدخل فندق "كاسا سور" حيث حصلت الحادثة، مع انتشار عشرات من عناصر الشرطة.

وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، قالت مارتينا دي لالا (23 عاما) التي كانت من محبي فرقة "وان دايركشن" عندما كانت مراهقة "أنا في حالة صدمة، وغير قادرة على استيعاب ما حصل. أعيش على بُعد خمسة شوارع ورأيت أنّ عليّ الحضور إلى هنا".

وقالت لينا دويك (21 عاما) من جانبها "أشعر وكأن جزء من مراهقتي قد ضاع"، مؤكدة أنّ أعمال المجموعة رافقتها من سن 12 إلى 16. وأعربت عن أملها في إعادة لمّ شمل فرقة "وان دايركشن" يوما ما.