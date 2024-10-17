انت الان تتابع خبر "شبهة" في مصفى كربلاء: إفشال تدريب الكوادر العراقية.. الكوري سيجدد عقد التشغيل بربع مليار دولار (وثائق) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وهذه المرة، تتعلق المشاكل بتدريب كوادر شركة نفط الوسط من العراقيين لاستلام عملية إدارة المصفى بالكامل ورفع انتاجيته، الا ان المصفى الذي يحتاج لتشغيل مايقارب الـ3 الاف شخص بمختلف التخصصات، يبدو أنه "لا يراد له ان يدار بأيادٍ عراقية"، خصوصًا وان ائتلاف الشركات الكورية المشغلة للمصفى تحصل على ما يقارب الربع مليار دولار سنويًا لادارة المصفى.وتظهر وثائق حصلت عليها الخليج 365، "تبرؤ" شركة المشاريع النفطية، من فشل تهيئة الكوادر العراقية لتشغيل المصفى، مبينة ان عملية تدريب الكوادر تتم بين المقاول الكوري المنفذ للمصفى، وبين شركة مصافي الوسط/ مصفى كربلاء.

وبحسب الوثائق، فأنه من اصل 798 متدربا بمختلف المهام والاعمال والتخصصات داخل المصفى، لم ينجح ويؤهل فقط 268 شخصا، أي ان 67% منهم غير مؤهلين للعمل بالمصفى بعد خضوعهم للتدريب.

ويصف مصدر مطلع، ان هناك "عدم جدية من قبل جهة في وزارة النفط والمقاول الكوري في تدريب كوادر المصفى لاستلامه وتشغيله بدل المقاول الكوري الذي ينتهي عقد تشغيله في 15-12-2024".