ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2367 قتيلًا و11088 جريحًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2367 قتيلًا و 11088 جريحًا منذ الثامن من أكتوبر، فيما بلغت الحصيلة أمس 17 قتيلًا و182 جريحًا.

وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان اليوم أن غارات العدو الإسرائيلي أمس على لبنان أسفرت عن 17 قتيلًا وإصابة 182 بجروح. وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2367، والجرحى إلى 11088.

ومن جانبها، ذكرت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية أن 77% من المدارس الحكومية لا تقدم خدمات تعليمية إما بسبب استخدامها كملاجي جماعية أو بسبب وجودها في مناطق متضررة بشكل مباشر.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط