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استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة وأصيب عدد آخر بجروح في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم على منزل جنوب مدينة غزة.

وفي السياق، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي مئات النازحين شمال قطاع غزة بالقنابل الفسفورية، كما استهدفت منازل عدة في مناطق متفرقة في القطاع، مما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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