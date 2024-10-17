استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة وأصيب عدد آخر بجروح في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم على منزل جنوب مدينة غزة.

وفي السياق، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي مئات النازحين شمال قطاع غزة بالقنابل الفسفورية، كما استهدفت منازل عدة في مناطق متفرقة في القطاع، مما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة.

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