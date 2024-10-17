إصابة طفل فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة سلفيت بالضفة الغربية

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل (14 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ، خلال اقتحام الاحتلال مدينة سلفيت، وقد جرى نقله إلى المستشفى.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012