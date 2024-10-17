- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إصابة طفل فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة سلفيت بالضفة الغربية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
أصيب طفل فلسطيني بالرصاص الحي مساء أمس الأربعاء خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة سلفيت بالضفة الغربية.
وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل (14 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ، خلال اقتحام الاحتلال مدينة سلفيت، وقد جرى نقله إلى المستشفى.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وسط إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط