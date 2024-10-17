ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل74.67 دولارا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم نتيجة لتقلص الخسائر الحادة التي تكبدتها على مدار الجلستين الماضيتين، وذلك بعد أن أظهرت بيانات في قطاع النفط انخفاضا غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا أو 0.6 % إلى 74.67 دولارا للبرميل ، كما وصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 70.84 دولارا بارتفاع 45 سنتا أو 0.6 %.

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