السعودية | “المرور”: 10 أماكن يُمنع التوقف بالمركبات فيها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذّرت الإدارة العامة للمرور، من الوقوف أو التوقف بالمركبات في الأماكن المحظورة، مبينةً هذه الأماكن التي يتسبب الوقوف الخاطئ بها في توقيع غرامة لا تقل ‏عن 100 ريال ولا تزيد على 150 ريالاً.

وأوضحت الإدارة أن هذه الأماكن تشمل ممرات المشاة، وعكس اتجاه السير، وأماكن الاصطفاف المخصصة لفئة معينة من المركبات، والجسور، وبعرض الطريق أو في منتصفه، وعلى بُعد 15 متراً أو أقل من منعطف.

وأضافت أنه يُحظر توقف المركبات أيضاً على بُعد أقل من متر ونصف من ممرات طلبة المدارس، وعلى بُعد 15 متراً أو أقل من إشارة ضوئية، والأرصفة المخصصة لسير المشاة، والوقوف بعكس الطريقة الموضحة في أماكن الاصطفاف.

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