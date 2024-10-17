شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: مساعدة كوريا الشمالية لروسيا ستتسبب في "حرب عالمية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نقلًا عن مصادر استخباراتية، إن روسيا تستعد لإرسال 10 آلاف جندي من كوريا الشمالية للقتال في أوكرانيا، محذرًا من أن مشاركة دولة ثالثة في الأعمال العدائية سيحول الصراع إلى "حرب عالمية".

وذكر زيلينسكي في بروكسل اليوم الخميس، أن الخسائر الروسية الفادحة والاعتراض العام على تجنيد المزيد من الأفراد يعني أن موسكو لا بدّ أن تستخدم جنودًا آخرين.

وأضاف أن دخول جنود من كوريا الشمالية للحرب "أمر عاجل حقيقة".

ولم يتطرق زيلينسكي إلى المزيد من التفاصيل بشأن المزاعم التي جاءت بعد يوم من قول كيرت كامبل نائب وزير الخارجية الأمريكي في سول إن واشنطن وحلفاءها قلقون من الدعم الكوري الشمالي العسكري لحرب روسيا في أوكرانيا.



لكنه لم يتمكن من تأكيد المزاعم الأوكرانية بإرسال جنود من كوريا الشمالية للقتال لصالح موسكو، حسبما ذكرت وكالة أنباء (أسوشيتد برس).

موافقة ترامب

وأضاف الرئيس الأوكراني، أن المرشح الرئاسي الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب وافق على حججه لدعم انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال زيلينسكي إن ترامب أبلغه في اجتماعهما أخيرًا إن لديه "حججًا قوية" للسماح لأوكرانيا بالانضمام للحلف الدفاعي الغربي.

وزادت تصريحات الرئيس الأوكراني من صعوبة الموقف على حلفائه الغربيين، فيما التقى قادة الاتحاد الأوروبي ووزراء دفاع حلف الناتو لمناقشة "خطة النصر"، التي وضعها لإنهاء الحرب المدمرة التي تخوضها بلاده مع روسيا.



وقال لقادة التكتل: "إذا بدأنا الآن واتبعنا خطة النصر، يمكننا أن ننهي هذه الحرب في وقت لا يتجاوز العام المقبل".

حل دبلوماسي

وقال زيلينسكي للصحفيين، إن الخطة تهدف "إلى تعزيز أوكرانيا" وتمهيد الطريق نحو حل دبلوماسي لإنهاء الصراع في الجناح الشرقي من أوروبا.

وتابع قبل مخاطبة القادة في قمة الاتحاد الأوروبي: "إن هذه الخطة لا تعتمد على الإرادة الروسية، بل على إرادة شركائنا فحسب".