انت الان تتابع خبر السوداني: من المعيب على الدولة التحدث بالبنى التحتية في عام 2024 (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني خلال مؤتمر عقده في محافظة ديالى، إنه "الحكومة لا تبحث عن عمل مؤقت بل تعمل على تأسيس بنى تحتية حقيقية لأنه من المعيب على الدولة التحدث بهذا الامر ونحن في عام 2024".وأضاف، ان "المواطن طلباته بسيطة وبمجرد رؤيته لعمل الأليات والفنيين والخدمات في المراكز الصحية ودوائر البلدية والزراعة يعتقد ويقتنع بأن هذه الإدارة حقيقية ورشيدة ممكن ان تقدم له الخدمات"، مؤكداً "علينا الاهتمام بهذه التفاصيل التي تتضمن مشاريع وتخصيصات مالية، فضلا عن القضايا الفنية والإدارية والمالية لأنها تمثل رسائل مباشرة للمواطن".

وتابع: "على كل مدراء الدوائر والمسؤولين متابعة موظفيهم والتأكد من سلامة الإجراءات وتدقيقها ومتابعتها وهل يوجد فيها تعطيلات تخلق معاناة للمواطنين"، مبينا ان "هذه الاعمال لا يحتاج اليها تخصيصات بل حسن إدارة والكل معني بهذه الجوانب".

وأشار الى ان "مجلس المحافظة من واجباته الرقابة وتقييم المدراء والمسؤولين التنفيذيين على أساس تقديم الخدمات وبنفس الوقت مطالب بتقديم الدعم إليهم لأنه أي نجاح يتحقق للمحافظ وادارته التنفيذية يعتبر نجاح لمجلس المحافظة والقوى السياسية الموجودة فيها".

واختتم قوله، بأنه "نحن فريق واحد وإذا دخلنا بدائرة التدافع والتنافس تنتهي الدورة ولن نقدم شيء".