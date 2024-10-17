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شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مسبار8.. ختام المرحلة الأولى وتأهل 120 طالبًا للمرحلة الثانية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتمت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية المرحلة الأولى من المعسكر العلمي ليتامى المملكة ( مسبار 8 ) الذي يحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.
وأقيمت المرحلة الأولى من المعسكر عن بعد وشارك فيها 500 طالب وطالبة يمثلون 37 جمعية رعاية أيتام على مستوى المملكة حصلوا على 9000 ساعة تدريبية.
وحظيت المرحلة الأولى من المعسكر بمتابعة من مجلس إدارة الجمعية وعلى رأسه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وأقيمت خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2024.
وبلغ عدد اللقاءات التي شارك بها الطلاب والطالبات خلال المرحلة الأولى 6 لقاءات خلال الفترة الزمنية من 1 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2024 بواقع (3) ساعات تدريبية وبإجمالي عدد ساعات (18) ساعة تدريبية لكل طالب.
وأعرب الرئيس التنفيذي لجمعية "بناء" المشرف العام على المعسكر د.عبدالله بن راشد الخالدي، عن سعادته باختتام المرحلة الأولى من المعسكر العلمي لأيتام المملكة.
ونوه بنجاح المرحلة الأولى في تحقيق أهدافها العلمية والإثرائية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى شهدت العديد من المستجدات التي واكبت رؤية السعودية 2030 وما يشهده العالم من تطور علمي وتقني سريع ومتلاحق.
وأكد أن المشاركين تلقوا مجموعة من المحاضرات والبرامج الإثرائية ثم تم الفرز وفقا للمعايير المعلنة لترشيح المتأهلين لحضور المعسكر الحضوري بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وهنأ الخالدي، جميع المتأهلين للمرحلة الثانية من الطلاب والطالبات متمنياً لهم تجربة ثرية في رحاب جامعة من اعرق الجامعات في التخصصات العلمية وهي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كما قدم شكره للجمعيات المشاركة على ما قدمته من جهود ومتابعة للأبناء المشاركين ، وللداعمين وشركاء النجاح .
وأقيمت المرحلة الأولى من المعسكر عن بعد وشارك فيها 500 طالب وطالبة يمثلون 37 جمعية رعاية أيتام على مستوى المملكة حصلوا على 9000 ساعة تدريبية.
وحظيت المرحلة الأولى من المعسكر بمتابعة من مجلس إدارة الجمعية وعلى رأسه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وأقيمت خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2024.
برامج إثرائيةوقد تلقى المشاركون في المرحلة الأولى مجموعة من المحاضرات واللقاءات وورش العمل والبرامج العلمية والإثرائية التي تشرح المتأهلين منها طبقا للنتائج المتحققة منها ووفقا للمعايير المعلنة للمرحلة الحضورية التي ستقام في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والذين بلغ عددهم 120 طالبا وطالبة.
وبلغ عدد اللقاءات التي شارك بها الطلاب والطالبات خلال المرحلة الأولى 6 لقاءات خلال الفترة الزمنية من 1 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2024 بواقع (3) ساعات تدريبية وبإجمالي عدد ساعات (18) ساعة تدريبية لكل طالب.
وأعرب الرئيس التنفيذي لجمعية "بناء" المشرف العام على المعسكر د.عبدالله بن راشد الخالدي، عن سعادته باختتام المرحلة الأولى من المعسكر العلمي لأيتام المملكة.
ونوه بنجاح المرحلة الأولى في تحقيق أهدافها العلمية والإثرائية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى شهدت العديد من المستجدات التي واكبت رؤية السعودية 2030 وما يشهده العالم من تطور علمي وتقني سريع ومتلاحق.
وأكد أن المشاركين تلقوا مجموعة من المحاضرات والبرامج الإثرائية ثم تم الفرز وفقا للمعايير المعلنة لترشيح المتأهلين لحضور المعسكر الحضوري بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وهنأ الخالدي، جميع المتأهلين للمرحلة الثانية من الطلاب والطالبات متمنياً لهم تجربة ثرية في رحاب جامعة من اعرق الجامعات في التخصصات العلمية وهي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كما قدم شكره للجمعيات المشاركة على ما قدمته من جهود ومتابعة للأبناء المشاركين ، وللداعمين وشركاء النجاح .