شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مسبار8.. ختام المرحلة الأولى وتأهل 120 طالبًا للمرحلة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.