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معسكر مسبار8.. ختام المرحلة الأولى وتأهل 120 طالبًا للمرحلة الثانية

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ‏اختتمت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية المرحلة الأولى من المعسكر العلمي ليتامى المملكة ( مسبار 8 ) الذي يحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.
وأقيمت المرحلة الأولى من المعسكر عن بعد وشارك فيها 500 طالب وطالبة يمثلون 37 جمعية رعاية أيتام على مستوى المملكة حصلوا على 9000 ساعة تدريبية.
وحظيت المرحلة الأولى من المعسكر بمتابعة من مجلس إدارة الجمعية وعلى رأسه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وأقيمت خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2024.
معسكر مسبار8.. ختام المرحلة الأولى وتأهل 120 طالبًا للمرحلة الثانية

برامج إثرائية

وقد تلقى المشاركون في المرحلة الأولى مجموعة من المحاضرات واللقاءات وورش العمل والبرامج العلمية والإثرائية التي تشرح المتأهلين منها طبقا للنتائج المتحققة منها ووفقا للمعايير المعلنة للمرحلة الحضورية التي ستقام في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والذين بلغ عددهم 120 طالبا وطالبة.
معسكر مسبار8.. ختام المرحلة الأولى وتأهل 120 طالبًا للمرحلة الثانية

وبلغ عدد اللقاءات التي شارك بها الطلاب والطالبات خلال المرحلة الأولى 6 لقاءات خلال الفترة الزمنية من 1 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2024 بواقع (3) ساعات تدريبية وبإجمالي عدد ساعات (18) ساعة تدريبية لكل طالب.
وأعرب الرئيس التنفيذي لجمعية "بناء" المشرف العام على المعسكر د.عبدالله بن راشد الخالدي، عن سعادته باختتام المرحلة الأولى من المعسكر العلمي لأيتام المملكة.
معسكر مسبار8.. ختام المرحلة الأولى وتأهل 120 طالبًا للمرحلة الثانية

ونوه بنجاح المرحلة الأولى في تحقيق أهدافها العلمية والإثرائية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى شهدت العديد من المستجدات التي واكبت رؤية 2030 وما يشهده العالم من تطور علمي وتقني سريع ومتلاحق.
وأكد أن المشاركين تلقوا مجموعة من المحاضرات والبرامج الإثرائية ثم تم الفرز وفقا للمعايير المعلنة لترشيح المتأهلين لحضور المعسكر الحضوري بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
معسكر مسبار8.. ختام المرحلة الأولى وتأهل 120 طالبًا للمرحلة الثانية

وهنأ الخالدي، جميع المتأهلين للمرحلة الثانية من الطلاب والطالبات متمنياً لهم تجربة ثرية في رحاب جامعة من اعرق الجامعات في التخصصات العلمية وهي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كما قدم شكره للجمعيات المشاركة على ما قدمته من جهود ومتابعة للأبناء المشاركين ، وللداعمين وشركاء النجاح .
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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