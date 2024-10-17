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شكرا لقرائتكم 66 وظيفة شاغرة لدى الهيئة السعودية للبيانات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات و الذكاء الاصطناعي (سدايا) عن طرح (66) وظيفة إدارية وقانونية ومالية وتقنية وهندسية (للرجال والنساء) حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى على النحو التالي:
تفاصيل الوظائف الشاغرة:
– سكرتير
– مساعد إداري
– مدير برنامج
– مدير مشروع
– مدير إدارة مراقبة الأعمال
– محلل أول أعمال
– مسؤول العمليات التدريبية
– مسؤول الالتزام
– مسؤول حوكمة البيانات
– مصمم جرافيك
– أخصائي استمرارية الأعمال
– أخصائي طلبات
– أخصائي أول مشاريع
– أخصائي تصميم مساعد
– أخصائي الرصد والتحليل
– أخصائي أول إنتاج
– أخصائي اختبار البرمجيات
– مهندس أول مساعد
– مهندس جودة بيانات
– مهندس أنظمة
– ووظائف آخرى
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التخصصات المطلوبة:
– إدارة الأعمال
– إدارة نظم المعلومات
– سكرتارية تنفيذية
– المالية
– القانون
– الإعلام
– التسويق
– الإنتاج
– المرئيات
– تصميم الجرافيك
– المحاسبة
– الحاسب الآلي
– علوم البيانات
– الذكاء الاصطناعي
– علوم الحاسب
– نظم المعلومات
– تقنية المعلومات
– البرمجيات
– هندسة الحاسب
– الهندسة
– أو مايعادلهم
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– توفر المهارات المطلوبة والشهادات المهنية الموضحة في الوصف الوظيفي.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا” ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.