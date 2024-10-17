شكرا لقرائتكم 66 وظيفة شاغرة لدى الهيئة السعودية للبيانات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات و الذكاء الاصطناعي (سدايا) عن طرح (66) وظيفة إدارية وقانونية ومالية وتقنية وهندسية (للرجال والنساء) حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف الشاغرة:

– سكرتير

– ⁠مساعد إداري

– ⁠مدير برنامج

– ⁠مدير مشروع

– ⁠مدير إدارة مراقبة الأعمال

– ⁠محلل أول أعمال

– مسؤول العمليات التدريبية

– ⁠مسؤول الالتزام

– ⁠مسؤول حوكمة البيانات

– ⁠مصمم جرافيك

– ⁠أخصائي استمرارية الأعمال

– ⁠أخصائي طلبات

– ⁠أخصائي أول مشاريع

– ⁠أخصائي تصميم مساعد

– ⁠أخصائي الرصد والتحليل

– ⁠أخصائي أول إنتاج

– ⁠أخصائي اختبار البرمجيات

– ⁠مهندس أول مساعد

– ⁠مهندس جودة بيانات

– ⁠مهندس أنظمة

– ووظائف آخرى

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– إدارة نظم المعلومات

– ⁠سكرتارية تنفيذية

– ⁠المالية

– ⁠القانون

– ⁠الإعلام

– ⁠التسويق

– ⁠الإنتاج

– ⁠المرئيات

– ⁠تصميم الجرافيك

– ⁠المحاسبة

– ⁠الحاسب الآلي

– ⁠علوم البيانات

– ⁠الذكاء الاصطناعي

– ⁠علوم الحاسب

– ⁠نظم المعلومات

– ⁠تقنية المعلومات

– ⁠البرمجيات

– ⁠هندسة الحاسب

– ⁠الهندسة

– ⁠أو مايعادلهم

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– توفر المهارات المطلوبة والشهادات المهنية الموضحة في الوصف الوظيفي.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا” ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.