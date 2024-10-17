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66 وظيفة شاغرة لدى الهيئة السعودية للبيانات

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات و الذكاء الاصطناعي (سدايا) عن طرح (66) وظيفة إدارية وقانونية ومالية وتقنية وهندسية (للرجال والنساء) حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف الشاغرة:

– سكرتير
– ⁠مساعد إداري
– ⁠مدير برنامج
– ⁠مدير مشروع
– ⁠مدير إدارة مراقبة الأعمال
– ⁠محلل أول أعمال
– مسؤول العمليات التدريبية
– ⁠مسؤول الالتزام
– ⁠مسؤول حوكمة البيانات
– ⁠مصمم جرافيك
– ⁠أخصائي استمرارية الأعمال
– ⁠أخصائي طلبات
– ⁠أخصائي أول مشاريع
– ⁠أخصائي تصميم مساعد
– ⁠أخصائي الرصد والتحليل
– ⁠أخصائي أول إنتاج
– ⁠أخصائي اختبار البرمجيات
– ⁠مهندس أول مساعد
– ⁠مهندس جودة بيانات
– ⁠مهندس أنظمة
– ووظائف آخرى

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– إدارة نظم المعلومات
– ⁠سكرتارية تنفيذية
– ⁠المالية
– ⁠القانون
– ⁠الإعلام
– ⁠التسويق
– ⁠الإنتاج
– ⁠المرئيات
– ⁠تصميم الجرافيك
– ⁠المحاسبة
– ⁠الحاسب الآلي
– ⁠علوم البيانات
– ⁠الذكاء الاصطناعي
– ⁠علوم الحاسب
– ⁠نظم المعلومات
– ⁠تقنية المعلومات
– ⁠البرمجيات
– ⁠هندسة الحاسب
– ⁠الهندسة
– ⁠أو مايعادلهم

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– توفر المهارات المطلوبة والشهادات المهنية الموضحة في الوصف الوظيفي.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا” ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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