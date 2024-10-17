تكنولوجيا: Oppo تعلن عن ColorOS 15 بلغة تصميم جديدة وتركيز خاص على تقنية الذكاء الإصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo اليوم عن تحديث ColorOS 15 الذي ينطلق بلغة تصميم جديدة، مع تركيز خاص على تقنية وأدوات الذكاء الإصطناعي.

تستعد شركة Oppo لإطلاق سلسلة هواتف Find X8 قريباً، وقبل إنطلاق هذه الإصدارات بشكل رسمي قدمت العملاق الصيني اليوم التحديث الجديد من واجهة المستخدم ColorOS 15 الذي يرتكز على نظام تشغيل Android 15.

ويتضمن تحديث الواجهة رموز مميزة بتصميم جديد، مع مؤثرات إضاءة ديناميكية، مع إضاءة وسطوع طبيعي، وعناصر بظلال في محيط الواجهة، كما تتضمن الواجهة Aurora وTidal Engine جديدة لدعم المستخدم، ويدعم تشغيل رسوم متحركة للتطبيقات مميزة بإستجابة سريعة.

كما يتميز النظام بمؤثرات حركية مع رسوم تتحرك بآلية سلسة، مع تحسينات على مستوى النظام، وتحسينات في إستجابة التطبيقات بنسبة 18%، وتحسينات في سرعة عملية تثبيت التطبيقات بنسبة 26%.

أيضاً تعمل Oppo على تخصيص ذاكرة تخزين مؤقت ديناميكية على مستوى النظام، مع إدارة فعالة لموارد النظام في الوقت الفعلي لآداء سلس وسريع عند التشغيل.

كما تم فصل ظلال الإشعارات في مركز التحكم، وتلعب تقنية الذكاء الإصطناعي دور كبير في تحديث ColorOS 15، مع مساعد “XiaoBu” الرقمي الذي يدعم المستخدمين في إجراء محادثات طبيعية، وطرح الأسئلة بشكل مستمر.

ويوفر التحديث أيضاً إختيار لرسم دائرة للبحث على الشاشة، مع ميزة معالجة وتحرير الصور بتقنية الذكاء الإصطناعي، والتي تتضمن إزالة الأشخاص من الصور، والإنعكاسات بلمسة واحدة، مع دعم إزالة التشويش من الصور وتحسين جودة العرض.

أيضاً هناك ميزة “Live Photos” التي تدعم المستحدم بميزة التثبيت الإلكتروني للصور، أيضاً تقدم Oppo دعم في تطبيق notes بتقنية الذكاء الإصطناعي لتلخيص الملاحظات، مع دعم تلخيص الوثائق، والترجمة للغات متعددة.

كما يتوفر دعم لتسجيل الصوتيات والتلخيص، إلى جانب نسخ التسجيلات، ومن المقرر أن ينطلق تحديث ColorOS 15 للمرة الأولى في سلسلة هواتف Oppo Find X8 وOnePlus 13 في السوق الصيني.

أيضاً تبدأ الشركة في دفع التحديث للإصدارات القديمة التي تتضمن سلسلة Find X7، وFind N3، وFind N3 Flip، وسلسلة OnePlus Ace 3 في شهر نوفمبر.

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