شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تلغى النسخة التجريبية لخدمة Xbox Game Pass قبل إطلاق Call of Duty والان مع تفاصيل الخبر

ألغت شركة مايكروسوفت النسخة التجريبية من خدمة Xbox Game Pass التي كانت تكلف دولارًا واحدًا فقط، قبل أيام قليلة من إطلاق لعبة Call of Duty: Black Ops 6 في 25 أكتوبر، وتمت إزالة النسخة التجريبية التي تبلغ مدتها 14 يومًا من خدمة Game Pass في 8 أكتوبر، مما منع الأشخاص من الاشتراك في النسخة التجريبية ولعب حملة Black Ops 6 دون دفع ثمن شهر كامل من خدمة Game Pass.

وأوقفت شركة Microsoft لأول مرة الإصدار التجريبي بقيمة دولار واحد لخدمتي Xbox Game Pass Ultimate وPC Game Pass في مارس من العام الماضي، قبل إعادته وتقليص مدته إلى 14 يومًا فقط بدلاً من شهر كامل، ثم أزال صانع Xbox الإصدار التجريبي بقيمة دولار واحد لفترة وجيزة قبل أيام قليلة من ظهور Starfield في سبتمبر.

وليس من المستغرب أن نرى تجربة Xbox Game Pass بقيمة دولار واحد تُلغى بهدوء مرة أخرى، خاصة وأن Microsoft تتطلع إلى Call of Duty: Black Ops 6 لتعزيز أعداد المشتركين في Game Pass.

وقد ذكرت في وقت سابق من هذا العام أن Microsoft كانت تناقش ما إذا كانت ستضع إصدارات جديدة من Call of Duty في Game Pass، مع مخاوف من البعض في الشركة من أن الإيرادات الناتجة عن مبيعات Call of Duty النموذجية ستقوضها Game Pass.

ومن المؤكد أن تجربة بقيمة دولار واحد ستقوض المبيعات والاشتراكات، خاصة وأن Activision تبيع تقليديًا أكثر من 20 مليون نسخة من Call of Duty في المتوسط، بحوالي 70 دولارًا لكل منها.

وتخطط مايكروسوفت أيضًا لجلب Call of Duty: Black Ops 6 و Modern Warfare III و Warzone إلى Xbox Cloud Gaming في وقت لاحق من هذا الشهر ، وهذه هي المرة الأولى التي تتوفر فيها لعبة Call of Duty عند الإطلاق على Xbox Cloud Gaming، بعد استحواذ Microsoft على Activision Blizzard العام الماضي.