تكنولوجيا: سامسونج تستعد لعقد حدث في 21 من أكتوبر للإعلان عن إصدار جديد من هواتف Galaxy

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت العملاق الكوري سامسونج مقطع فيديو تشويقي اليوم أكدت من خلاله على موعد إنطلاق الحدث القادم في 21 من أكتوبر لإطلاق إصدار جديد من هواتف Galaxy، ومن المتوقع أن يكون الإصدار المرتقب هو “Galaxy Fold6 Special Edition”.

لم تؤكد التفاصيل التي جاءت من سامسونج حتى الآن على العلامة التجارية المميزة للإصدار الخاص المرتقب من هواتفها القابلة للطي، وما إذا كان هذا الإصدار سينطلق بعنوان Galaxy Z Fold Special Edition أو Galaxy Z Fold6 Special Edition، إلا أن التسريبات أكدت على التصميم النحيف لهذا الإصدار مقارنة بالإصدار الأصلي Galaxy Z Fold6.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Galaxy Z Fold6 Special Edition بتصميم بسُمك 4.9 مم عند فتح الشاشة، وسُمك 10.6مم عند غلق الشاشة.

كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، ويضم الهاتف كاميرة رئيسية بدقة 200 ميجا بيكسل، وميزة دعم معايير IP48 في مقاومة الماء والغبار.

وتتميز الشاشة الخارجية في الغطاء بحجم 6.5 إنش، بينما تتميز الشاشة الداخلية بحجم 8 إنش، لذا نترقب الحدث الرسمي لميزة من التفاصيل حول هذا الإصدار.

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