تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن هاتف Galaxy A16 (4G) بميزة تحديث النظام حتى 6 سنوات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سامسونج النقاب اليوم عن هاتف Galaxy A16 (4G) الذي ينطلق بميزة تحديث النظام حتى 6 سنوات، ومعالج Helio G100.

يتميز هاتف Galaxy A16 (4G) بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض، مع معدل تحديث 90Hz، كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي إصدار سامسونج الجديد بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً ينطلق Galaxy A16 (4G) برقاقة معالج Helio G100، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في microSD حتى سعة تخزين 1 تيرابايت.

ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 25W، ويتميز الهاتف بتصميم نحيف بسُمك 7.9مم، ويدعم معايير IP54 في مقاومة الماء والأتربة.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Galaxy A16 (4G) بإختيارات ألوان تتضمن الأزرق، والرمادي والأخضر، كما يتوفر الهاتف في الأسواق بدءاً من شهر نوفمبر.

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