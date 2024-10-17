شكرا لقرائتكم خبر جائزة تجربة العميل السعودية تشهد نموا ملحوظا في الفئات والمشاريع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تُعلن جائزة تجربة العميل السعودية عن حفل توزيع الجوائز تحت مسمى منتدى تجربة العميل، بالشراكة مع جمعية تجربة العميل وشركة "Awards International".

وسيقام منتدى تجربة العميل بتاريخ 13 نوفمبر 2024م، في مدينة الرياض في فندق درة الرياض إنتركونتيننتال.

وتشهد هذه النسخة تطورًا كبيرًا مقارنة بالنسخة الأولى، حيث تضاعفت أعداد المشاريع والجهات المشاركة؛ ففي النسخة الأولى، بلغ عدد المشاريع 180 مشروعًا من 44 جهة، موزعة على 20 فئة.

أما النسخة الحالية فقد سجلت قفزة هائلة، حيث وصل عدد المشاريع إلى 327 مشروعًا من 109 جهات مختلفة، وزاد عدد الفئات ليصل إلى 49 فئة. ومن المتوقع أن يشهد منتدى تجربة العميل هذا العام حضورًا مكثفًا يصل إلى 3000 زائر، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتجربة العميل في المملكة.

وعن هذه الجائزة، تحدث م. عبد العزيز الشمسان، الرئيس التنفيذي لجائزة تجربة العميل السعودية، قائلا: "تهدف الجائزة إلى تشجيع وتكريم الممارسات القيادية والابتكارية في مجال تجربة العميل"، وأضاف: "تعمل الجائزة على رفع مستوى الرضا والولاء لدى العملاء، وتساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، كما تسعى إلى نشر الوعي وإلهام الآخرين من خلال تجربة العميل ودورها في تحسين جودة الحياة"، وكشف عن أن الجائزة تشتمل على عدة مسارات وفئات تتناسب مع جميع المجالات في القطاع العام والخاص.

وتهدف الجائزة، في نسختها الجديدة، إلى تكريم المبادرات المتميزة وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات في مجال تجربة العميل، فهي لا تقتصر على تكريم الممارسات الجيدة، بل تسعى أيضًا إلى تحسين معايير تجربة العميل في كافة القطاعات، مما يسهم في تطوير مستويات الخدمة المقدمة داخل المملكة.

وتعزز الجائزة، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية، من أهمية تجربة العميل كأولوية استراتيجية.

فهي تشجع الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة على تبني برامج وتجارب رائدة في هذا المجال، كما تسهم في تعزيز التواصل بين المؤسسات، ما يدفعها للتنافس على المستوى الدولي، كما تتماشى الجائزة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تسعى إلى تحسين مستوى الخدمات بما يعزز مكانة المملكة كوجهة رائدة في تقديم تجربة عملاء متميزة.

مع الإشارة الى أن الجائزة تلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تسليط الضوء على التزام المملكة بتقديم أفضل تجارب العملاء؛ فهي تشجع الابتكار في تقديم الخدمات وتحفيز الشركات والمؤسسات على تطوير منتجاتها لتلبية احتياجات العملاء بأعلى مستويات الجودة.

بالإضافة إلى ذلك، تسهم الجائزة في خلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات، من خلال تعزيز ثقافة تجربة العميل وزيادة الطلب على الخدمات ذات الصلة.

https://scxa.zohobackstage.com/SCXA25

####