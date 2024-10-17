الكشف عن سبب وفاة ليام باين عضو فرقة "وان ديروكشن" 

كشف تفاصيل وفاة مُغني فرقة "وان ديروكشن"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2024 07:27 مساءً - تم الإعلان عن سبب وفاة المُغني، حيث أصُيب بكسر في الجمجمة بعد سقوطه من شرفة فندق في الطابق الثالث في بوينس آيرس عقب تأثره بتناول الممنوعات.وكانت قد كشفت نتائج التشريح الأولية بأن المُغني بفريق One Direction ليام باين، قد فارق الحياة متأثرًا بإصابات متعددة تعرض لها أثناء سقوطه، مما أدى إلى نزيف داخلي وخارجي، حيث كان قد سقط الفنان البالغ من العمر 31 عاما من الطابق الثالث إلى ساحة فندق كاسا سور في العاصمة الأرجنتينية بعد ظهر أمس، قبل أن يُعلن الأطباء وفاته.وكان قد توصل إلى سبب الوفاة اثنان من خبراء الطب الشرعي وهما سانتياغو مافيا بيتسوزيرو وفيكتور روبرتو كوهين خلال تشريح الجثة اليوم في بوينس آيرس، وتُجرى حاليًا اختبارات أخرى لمعرفة ما إذا كان المغني قد تناول الممنوعات والتي ربما قد تسببت في وفاته.وقد تم إجراء التشريح في مشرحة المدينة بشارع فيامونتي على بعد 15 دقيقة بالسيارة جنوب غرب فندق كاساسور باليرمو والذي سقط منه ليام باين من شرفة الطابق الثالث أمس حوالي الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، وعقب ذلك تم نقل الجثمان إلى المشرحة حيث تتم عملية تشريح الجثث بعد الوفيات في وسط المدينة بشكل تقليدي.إقرأ أيضًا:وكان مدير خدمة الاستجابة الطبية الطارئة SAME ألبرتو كريسنتي قد كشف في وقت سابق أن الإصابات التي تعرض لها ليام في السقوط شملت كسر في الجمجمة، وقال كريسنتي: "وفقا لفريق الطوارئ الطبية الذي أرسل إلى مكان الحادث، كان يعاني من كسر في قاعدة الجمجمة، وهي إصابات خطيرة للغاية".وقال لشبكة "تي إن" التلفزيونية بإن باين قد توفى عندما وصل المسعفون، مضيفا: "كان دورنا هو التوجه إلى هناك بسرعة وتقديم الرعاية الطبية ومحاولة إنعاشه، لكن إصاباته كانت غيرخطيرة وفارق الحياة"، وتم التأكد من هوية باين من قبل خدمات الطوارئ من خلال التحقق من جواز سفره، لكن الشرطة ليس لديها حتى الآن أدلة قاطعة بشأن ظروف سقوطه.

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