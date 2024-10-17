المخرج هانى أبو أسعد في جلسة حوارية بمهرجان الجونة السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2024 07:27 مساءً - كشفت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن إقامة جلسة حوارية مع المخرج العالمي هاني أبو أسعد، المرشح مرتين لجائزة الأوسكار، ضمن فعاليات الدورة السابعة التي تقام في الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل، وتقام الجلسة يوم 26 أكتوبر الساعة 2 مساءً، بإدارة أحمد شوقي، رئيس الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسي).
يمكنكِ قراءة.. فيديو.. التفاصيل الكاملة للدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي
وكان مهرجان الجونة السينمائي قد أعلن مؤخراً عن استضافة الممثلة والمنتجة ومقدمة البرامج إسعاد يونس، في جلسة حوارية تديرها الفنانة يسرا، للتعرف على أبرز محطات المسيرة المتنوعة لإسعاد، والتي قدمت خلالها العديد من الأدوار التي لا تمحى من ذكرة السينما، كما تتحدث حول الصناعة وأبرز التحديات التي تواجهها وكيف يمكن تقديم المزيد من الدعم لهذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.
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ويفتتح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، الفيلم القصير "آخر المعجزات - The Last Miracle" للمخرج عبد الوهاب شوقي الذي يعرض عالمياً للمرة الأولى، وتدور أحداث الفيلم خلال 20 دقيقة، حول قصة يحيى ، محرر في قسم النعي، يوبخه مديره بعد أن أخطأ في كتابة اسم شيخ صوفي معروف. يذهب يحيى إلى أحد الحانات هربًا من الموقف، وعندئذٍ يهاتفه الشيخ المتوفى نفسه فجأة طالبًا لقاءه.
ويكرم المهرجان في دورته السابعة، الفنان محمود حميدة بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، احتفاءً بالأدوار التي بَرَع في تقديمها في السينما والتلفزيون، إلى جانب الدور الذي يلعبه بعيداً عن أعين الكاميرات في تطوير السينما المصرية، سواء أكان ذلك عن طريق الإنتاج عبر شركة "البطريق للإنتاج الفني" التي أسسها في التسعينيات، أو كان في الإعلام عبر مجلة "الفن السابع" التي اهتم بإصدارها لعدة سنوات.
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مسيرة هاني أبو أسعدهاني أبو أسعد هو مخرج ومنتج فلسطيني وُلد في 23 أكتوبر 1961 في مدينة الناصرة. بدأ مسيرته السينمائية في الثمانينيات ومنذ ذلك الحين أصبح واحدًا من أبرز المخرجين العرب، ونجح "أبو أسعد" على مدار سنوات عمله، في أن يكون صوتا عربيا بارزا على الساحة الدولية، مساهما بأفلامه في إيصال رسائل عميقة وترك بصمة لا تُنسى، لا سيما من خلال أعمال مثل "الجنة الآن" (2006) و"عمر" (2013).
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https://www.instagram.com/p/DBOebIGosae/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة.. فيديو.. التفاصيل الكاملة للدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي
وكان مهرجان الجونة السينمائي قد أعلن مؤخراً عن استضافة الممثلة والمنتجة ومقدمة البرامج إسعاد يونس، في جلسة حوارية تديرها الفنانة يسرا، للتعرف على أبرز محطات المسيرة المتنوعة لإسعاد، والتي قدمت خلالها العديد من الأدوار التي لا تمحى من ذكرة السينما، كما تتحدث حول الصناعة وأبرز التحديات التي تواجهها وكيف يمكن تقديم المزيد من الدعم لهذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.
أفلام مهرجان الجونة السينمائييشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً إلى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.
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إقرأي أيضاً.. قائمة الأفلام المرشحة لجائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية 2024
ويفتتح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، الفيلم القصير "آخر المعجزات - The Last Miracle" للمخرج عبد الوهاب شوقي الذي يعرض عالمياً للمرة الأولى، وتدور أحداث الفيلم خلال 20 دقيقة، حول قصة يحيى ، محرر في قسم النعي، يوبخه مديره بعد أن أخطأ في كتابة اسم شيخ صوفي معروف. يذهب يحيى إلى أحد الحانات هربًا من الموقف، وعندئذٍ يهاتفه الشيخ المتوفى نفسه فجأة طالبًا لقاءه.
ويكرم المهرجان في دورته السابعة، الفنان محمود حميدة بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، احتفاءً بالأدوار التي بَرَع في تقديمها في السينما والتلفزيون، إلى جانب الدور الذي يلعبه بعيداً عن أعين الكاميرات في تطوير السينما المصرية، سواء أكان ذلك عن طريق الإنتاج عبر شركة "البطريق للإنتاج الفني" التي أسسها في التسعينيات، أو كان في الإعلام عبر مجلة "الفن السابع" التي اهتم بإصدارها لعدة سنوات.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».