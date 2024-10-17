يوسف وهبي يتحدث عن أول فيلم قدمه وبدايات السينما المصرية في لقاء نادر

عشق التمثيل طفلًا وسافر لدراسته في إيطاليا

يوسف وهبي يسرد ذكريات مُساهمته في تأسيس السينما المصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2024 07:27 مساءً - يعد الفنان الكبيرواحدًا من رواد فن الأداء التمثيلي ووالسينما في مصر والوطن العربي، حيث كان واحدًا من مؤسسي المسرح في مصر والوطن العربي كما كان من مؤسسي، وتنوعت إسهاماته ما بين التمثيل والتأليف والإخراج ما بين السينما والمسرح ليكون واحدًا من رواد الفن العربي.وُلد الفنان يوسف وهبي في 14 يوليو عام 1898 وكان طفلًا إلتحق الكُتاب في الفيوم ومنها إنتقل للإلتحاق بالمدرسة السعيدية الثانوية، وعشق التمثيل منذ طفولته حينما شاهد فرقة الفنان اللبناني سليم القرداحي، ومن هُنا بدأ في إلقاء المونولجات وأداء التمثيليات بالمدرسة وبالنادي الذي كان عضوًا فيه.لم يتوقف عشق الفنان يوسف وهبي للتمثيل والفن بشكل عام عند حدود الهواية فقط ولكنه عقب إنتهاء الحرب العالمية الأولى سافر إلى إيطاليا لدراسة التمثيل وتتلمذ على يد الممثل الإيطالي كيانتوني، وعقب الإنتهاء من دراسته عاد يوسف وهبي إلى مصر وبدأ في تأسيس المسرح المصري وأيضًا أسس شركة رمسيس للإنتاج السينمائي، كما شارك في تأسيس ستوديو نحاس وعقب ذلك تولى إدارة فرقة المسرح العربي حينما كان يُطلق عليها "الفرقة المصرية للتمثيل والموسيقى".وخلال لقاء تلفزيوني نادر تحدث الفنان يوسف وهبي عن بداياته في السينما بشكل عام وتأسيس السينما المصرية، قائلًا بأن بدايته كممثل في السينما كانت بإيطاليا خلال دراسته وبدأها "كومبارس" وتدرج حتى وصل لتجسيد البطولة في عدد من الأفلام الإيطالية.كما أضاف الفنان يوسف وهبي بأنه عقب عودته إلى مصر عمل على تأسيس المسرح المصري ولكن كان لديه حنين للعمل في السينما ورأى بأن مصر لا يوجد بها نهضة سينمائية في ذلك الوقت وحينها تواصل مع المخرج محمد كريم والذي كان له صديقًا منذ الطفولة وأخبره بأنه يُريد أن يُقدم فيلماً سينمائياً وبالفعل تعاونا بأول فيلم وكان الفيلم الصامت "زينب" عام 1930 من بطولة بهيجة حافظ و زكي رستم.وأوضح الفنان يوسف وهبي بأنهم إستمروا عقب ذلك في النهوض بالحركة السينمائية حيث كان لا يوجد ستوديوهات للتصوير وبدأوا منذ أول خطوة، مضيفًا بأن أول ستوديو سينمائي تم بنائه كان "ستوديو مدينة رمسيس" والذي كان من الاستديوهات الصامتة ومع نهاية عام 1930 كان القرار بتقديم أول فيلم مصري ناطق وهو فيلم "أولاد الذوات" والذي جسد بطولته أمام الفنانة أمينة رزق.وعلى مدار ما يتجاوز النصف قرن إستمرت المسيرة الإبداعية للفنان يوسف وهبي ما بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية والإذاعية، مؤلفًا وممُثلًا ومُخرجًا كما كان أيضًا مُكتشفًا للعديد من نجوم السينما والمسرح حتى رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 17 أكتوبر عام 1982 عن عمر ناهز الـ 84 عامًا.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»