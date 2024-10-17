محمد هنيدي: "أنا أكتر واحد اترفد من الجامعة.. واتفصلت أول سنة في معهد السينما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حلَّ الفنان محمد هنيدي ضيفًا على الإعلامي الإماراتي أنس بوخش ببرنامج "AB TALKS"، المُذاع عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب".

واستعاد محمد هنيدي بعض ذكرياته في الماضي، منها مرحلته التعليمية، وعلاقته بـ جده الذي عاش أكثر من 100 عامًا.

وقال "هنيدي" في حديثه ببرنامج "AB TALKS": "أنا لو هغير حاجات كتيرة في الماضي أغير الفترة اللي اتمرتط فيها في التعليم كل شوية أدخل المدرسة يرفدوني، كانوا 5 سنين إزعاج، أنا أكتر واحد اترفد في التعليم في الدنيا، أدخل حقوق سنتين والاقي فصل نهائي، شريط أسود عمري ما أنساه، أدخل معهد السينما فصل نهائي من اول سنة واترفدت كتير، أدخل فنون مسرحية مايقبلونيش".

أكتر واحد اترفد في الجامعة في الدنيا، ادخل حقوق سنتين واترفد، أدخل معهد السينما من أول سنة فصل نهائي لأني مكنتش بحضر، شريط أسود قدامي".

وعن علاقته بـ جدة، أضاف: "جدي توفي وهو عنده 102 عامًا، كنت أنا في ثانوية عامة وقتها، وكان صاحبي وكنت بقعد معاه كل يوم، في اخر 10 سنين كان راقد في السرير ويحكيلي الحكاية 7 آلاف مرة بس أنا أحسسه إنها أول مرة خصوصا زيجة أبويا وأمي".

وأضاف: " جدي قالي في سنين زيادة في عمره مكتبهاش في الحكومة، وراح رحلة الحج على الجمال، كان بيقعد يحكيلي حاجات جميلة، كان راجل جميل الله رزقه من العمر ويرحمه".

جدير بالذكر أن النجم محمد هنيدي عُرض له في 2024 مسرحية "ميوزيكال سكوول" بطولة نرمين الفقي، محمد ثروت، نانسي صلاح، وأحمد سلطان.

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