شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. مقتل وإصابة 7 جراء انهيار جسر في مسيسيبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 3 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 4 آخرون بعد انهيار جسر في ولاية مسيسيبي يوم الأربعاء في أثناء سير العمل في الموقع، حسبما ذكرت السلطات.

وقالت وزارة النقل في ميسيسيبي في بيان صحفي، إن الجسر الواقع على طريق الولاية 149 في مقاطعة سيمبسون، جرى إغلاقه أمام حركة المرور منذ 18 سبتمبر الماضي كجزء من مشروع استبدال الجسر.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة آنا إيرجوت، إن الوزارة "ستشارك المزيد من المعلومات مع الجمهور عندما تصبح متاحة".