جواد العلي يعود إلى المسرح و الحفلات الغنائية بعد غياب 15 سنة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2024 07:27 مساءً - يعود الفنان جواد العلي للغناء على خشبة المسرح بعد غياب دام 15 عاماً، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض 2024-2025.

وسيجمع الحفل كلا من الفنان جواد العلي و الفنان فؤاد عبدالواحد و الفنان عايض في مسرح أبو بكر سالم، برعاية الهيئة العامة للترفيه GEA، و تنظيم شركة بنش مارك.

وأعرب جواد العلي عن حماسه الكبير للقاء جمهوره، حيث أكد في تصريحاته أنه كان يفتقدهم بشدة و أنه كونه علاقة قوية خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أنه سيقدم مفاجأة خاصة خلال الحفل، متمنياً أن تكون هذه اللحظة مميزة للجميع.

وأضاف: " بأنه يعتبر الحفلة احتفالاً بعلاقته بالجمهور و سيقدم مجموعة من من الأعمال التي أحبتها الجماهير بالإضافة إلى جديد أعماله ".

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