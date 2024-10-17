 وصفة المولد السحرية ولحظة رومانسية تجمع أحمد مالك بـ هدى المفتي ضمن أحداث مسلسل مطعم الحبايب

أحمد مالك يخرج عن صمته

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ذكريات ولحظات رومانسية

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2024 07:27 مساءً - كشفت الحلقة السابعة من مسلسل " مطعم الحبايب" العديد من التغيرات ولاسيما تلك التي تتعلق بعلاقة أحمد مالك وهدى المفتي ، هذا ماسوف نتعرف عليه من خلال السطور التالية.قرر "صبحي" الفنان أحمد مالك الاعتراف بمشاعره تجاه " وديدة" هدى المفتي، لتتحول علاقتهما وتتغير 180 درجة بعد أن كانت في الماضي علاقة ليست جيدة، وخلال الأجواء الرومانسية والتي جمعت الثنائي ، تم اكتشاف وصفة سحرية تدعى وصفة " المولد"، هذه الوصفة حملت سحراً خاصاً في مكوناتها مما جعلها أكلة مميزة وليست عادية ، ووجد الثنائي " صبحي" و " وديدة" الأجواء مناسبة تماماً للكشف عن هذه الوصفة والتي جاءت متماشية مع الاجواء الاحتفالية للمولد، ليقوما بتوزيع الطعام على الناس مجاناً وسط مظاهر الاحتفال الشعبية.وخلال الاحتفالات الشعبية بالمولد، قررت " وديدة" أن تعود لذكريات طفولتها من خلال ركوبها لاحدى الألعاب الترفيهية " مراجيح" وذلك مع "صبحي" وهنا كان هناك مزيج من المشاعر لديهما ، حيث كانت هذه اللحظة مليئة بالعاطفة، وانعكست مشاعرهما القوية لبعضهما البعض وسط الأجواء السحرية، حيث أن المراجيح، برمزيتها في المولد، حملت معاني الفرح الطفولي والانطلاق، وأظهرت الرومانسية الواضحة في كل لحظة بين وديدة وصبحي. مع الألوان الزاهية والأجواء التراثية للمولد، أضافت طابعًا ساحرًا للحلقة، ومزيجًا من الأصالة والدفء.

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مسلسل "مطعم الحبايب"

مسلسل "مطعم الحبايب" من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، وبطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، إنتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، سامي مغاوري.تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول المنافسة بين أصحاب المطاعم المختلفة في أحد الأحياء، إلى جانب إظهار حياة العاملين في مجال الطبخ والأسرار الخاصة بهم في وصفات الطعام.

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