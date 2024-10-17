وبيّن المركز أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخرًا بشأن ظهور حالات نفوق جماعي للمواشي بمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان، ومن مبدأ المسؤولية قام المركز بتقصي وبائي شمل (أم الحجل، والعشة الحمراء، ولحج الوحم، والوحم، وأبوالسلامة)، واتضح استقرار الوضع الوبائي بالمحافظة. وتؤكد "وقاء" مراقبتها المستمرة للمواشي ومكافحتها للأمراض الحيوانية، وحرصها على التحصين الدوري، واتباع إجراءات الأمن الحيوي، مبينة أن المركز يتلقى على مدار الساعة البلاغات من جميع المربين للثروة الحيوانية من خلال الاتصال على الرقم 939.
كانت هذه تفاصيل خبر وقاء: لم يثبت وجود حالات نفوق جماعي في المواشي بأبو عريش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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