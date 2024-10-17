الموارد البشرية تضيف الاستقدام من تنزانيا بسقف أعلى قدره 5700 ريال

وتشدد الوزارة على جميع المنشآت المعنية في الاستقدام بضرورة الالتزام بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة مساند.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تطوير جميع الخدمات وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وذلك من خلال المراجعة الدورية لتكاليف الاستقدام والخدمات المقدمة والأنظمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية ومتطلبات القطاع.
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