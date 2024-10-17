الموارد البشرية تضيف الاستقدام من تنزانيا بسقف أعلى قدره 5700 ريال

استمرارًا لمبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير خيارات مناسبة ومتنوعة للمواطنين والمقيمين الراغبين في استقدام العمالة المنزلية، تُعلن الوزارة عن إضافة الاستقدام من دولة تنزانيا بسقف أعلى لتكاليف الاستقدام يبلغ 5700 ريال سعودي شاملًا قيمة الضريبة المضافة، ويأتي هذا القرار استمرارًا لعمل الوزارة على تنظيم إجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة.

وتشدد الوزارة على جميع المنشآت المعنية في الاستقدام بضرورة الالتزام بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة مساند.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تطوير جميع الخدمات وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وذلك من خلال المراجعة الدورية لتكاليف الاستقدام والخدمات المقدمة والأنظمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية ومتطلبات القطاع.