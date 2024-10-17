شكرا لقرائتكم خبر عن في انتظار تحليل DNA.. جيش الاحتلال يرجح مقتل يحيي السنوار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رجح جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الخميس، أن يكون زعيم حركة حماس يحيى السنوار قد قتل في الغارة الأخيرة على جباليا بقطاع غزة، مشيراً إلى أنه يفحص الـDNA لجثة يعتقد أنها للسنوار.

وحسب قناة العربية، فقد قال متحدث باسم جيش الاحتلال إنه "في هذه المرحلة لا يمكن تأكيد مقتل السنوار". هوية العناصر وقال جيش الاحتلال في بيان: "نفحص مع الشاباك احتمال مقتل السنوار خلال نشاط في غزة".

وأضاف: "خلال نشاط في قطاع غزة، قضينا على 3 عناصر، الجيش وجهاز الشاباك يفحص احتمال أن يكون السنوار أحدهم، وفي هذه المرحلة لا يمكن التأكد نهائيًا من هوية العناصر.

واستشهد 22 فلسطينيًا على الأقل، وأصيب العشرات بجروح بينهم نساء وأطفال، اليوم الخميس، في قصف طيران الاحتلال الحربي مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.