الجيش الإسرائيلي هدد سكان مبنى في منطقة طيردبا بضرورة الإخلاء

وجّه المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تهديدًا جديدًا إلى "سكان منطقة طيردبا في قضاء صور، وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدّدة في الخارطة والمباني المجاورة لها". وزعم "أنّكم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ"حزب الله"، حيث سيعمل ضدّها الجيش على المدى الزّمني القريب. عليكم إخلاء هذه المباني والمباني المجاورة فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

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