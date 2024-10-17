القناة 12 الإسرائيلية: تم إبلاغ وزراء الحكومة الإسرائيلية باغتيال يحيى السنوار

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بانه "تم إبلاغ وزراء الحكومة الإسرائيلية باغتيال يحيى السنوار".

هذا واعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه "تم تصفية السنوار".

وكان قد زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "خلال نشاط لقوّات الجيش في قطاع غزة، تمّ القضاء على ثلاثة مسلّحين"، مشيرًا إلى أنّ "كلًّا من الجيش وجهاز "الشاباك" يفحصان الاحتمال بأنّ أحد العناصر الّذين قُضي عليهم هو رئيس المكتب السّياسي لحركة "حماس" يحيي السنوار".

ولفت في تصريح، إلى أنّ "في هذه المرحلة، لا يمكن التّأكّد نهائيًّا من هويّة المسلّحين"، وادّعى أنّ "في المبنى الّذي تمّ القضاء عليهم داخله، لا توجد مؤشّرات عن وجود مختطفين في المنطقة، حيث تواصل قوّات الجيش والشاباك العمل في الميدان، تحت إجراءات الحذر المطلوبة".