نيك جوناس يغادر المسرح هارباً.. حالة هلع بسبب ليزر غير مصرّح به

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: غادر الفنان نيك جوناس المسرح بشكل مفاجئ خلال إحيائه حفلاً مع فرقة “الإخوة جوناس” في براغ، يوم الثلاثاء، 15 تشرين الأوّل (أكتوبر)، بعد توجيه ليزر غير مصرّح به نحوه من قبل أحد الحضور.

وتسبب هذا الموقف بتوقف عرض الفرقة الذي أقيم في “O2 Arena” لدقائق عدة، بعدما ترك جوناس المسرح سريعاً، وهو يشير بيديه إلى علامة “وقت مستقطع”، حسبما أظهر مقطع فيديو نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكّد متحدث باسم مكان الحفل لـ” إنترتينمنت ويكلي” أنهم اضطروا لإيقاف عرض الأخوين جوناس دقائق عدة، بسبب “استخدام مؤشر ليزر محظور من قبل أحد الأشخاص كان موجّهاً نحوه”.

وتابع: “استجابت الخدمة المنظمة لهذا الأمر على الفور. وبعد بضع دقائق، استكملت الفرقة عرضها وعادت إلى المسرح”.