شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة صندوق النقد الدولي تحذر من ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع الديون والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة مجددًا إلى 25ر3% تراجع الناتج الصناعي الأمريكي خلال الشهر الماضي

نمو الاقتصاد العالمي

الدمام - شريف احمد - قدمت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الخميس، توقعات قاتمة للاقتصاد العالمي قبل بدء الاجتماع السنوي للصندوق في الأسبوع المقبل.وقالت جورجيفا إن هناك انخفاضا في معدل النمو الاقتصادي مع ارتفاع معدلات الديون، مشيرة إلى أنها لا تتوقع أي "أي احتفالات" في الأسبوع المقبل، رغم تراجع موجة التضخم الكبيرة، وعدم سقوط الاقتصاد العالمي في دائرة الركود، وأضافت أنه رغم انخفاض معدل التضخم مازالت الأسعار مرتفعة.في الوقت نفسه أكدت المخاوف من الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط، واحتمالات أن يؤدي إلى اضطراب الاقتصادات في المنطقة وأسواق النفط والغاز الطبيعي العالمية.يذكر أن صندوق النقد توقع في يوليو الماضي نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بنسبة 2ر3% ثم بنسبة 3ر3% في العام المقبل.ومن المقرر بدء الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين الاثنين المقبل، بمشاركة وزراء المالية وممثلين من المؤسسات المالية والتنموية والبنوك المركزية في العالم، وسيصدر الصندوق توقعاته الجديدة للاقتصاد العالمي يوم الثلاثاء المقبل.