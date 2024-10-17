شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الاحتياطى 9.2 مليون برميل مكافئ.. أهم المعلومات عن إنتاج البترول بحقول عجيبة والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف خطة قطاع البترول الدعم الكامل للاستثمار فى زيادة الإنتاج واستغلال التقنيات الحديثة والعمل بروح الفريق الواحد والتعاون على التغلب على التحديات والمعوقات.

وتتضمن أهم نتائج أعمال عجيبة للبترول عن العام المالى 2023\2024 الآتى..

1- إجمالى استثمارات عجيبة بلغ خلال العام المالي الماضى نحو 417 مليون دولار، وأنه بالرغم من التحديات التي أدت إلى خفض عدد أجهزة الحفر من 6 إلى جهاز واحد، وأجهزة صيانة الآبار من 6 إلى 4 بداية من شهر مارس من العام المالي فقد استطاعت عجيبة الحفاظ على معدلات إنتاج مستقرة .

2-تحقيق متوسط إنتاج فعلي قدره 44 ألف برميل زيت مكافئ يومياً.

3-وذلك من خلال حفر 34 بئراً تنموياً و 4 آبار استكشافية.

4- بالإضافة إلى إيجاد حلول بديلة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة مثل تكثيف عمليات تدخلات الآبار بدون جهاز (Rigless operations)، واستخدام التقنيات الحديثة، حيث أدت إلى تحقيق متوسط إنتاج 28.8 ألف برميل زيت يومياً من الإنتاج المتحقق، ولفت العرض إلى تسجيل رقم قياسي لعجيبة في إنتاج الغاز لأول مرة في تاريخها، حيث بلغ متوسط الإنتاج 84 مليون قدم مكعب يومياً.

5-كما استطاعت زيادة الاحتياطي من خلال أنشطة الاستكشاف والتنمية بمقدار 2ر9 مليون برميل زيت مكافئ .

6-ويعد مشروع المسح السيزمى ثلاثي الأبعاد عالي الكثافة - عالي الإنتاجية أحد أهم مشروعات مليحة المرحلة الثانية، حيث تم استخدام تكنولوجيا أكثر تقدماً مما يساهم في تقليل المخاطر بأنشطة الاستكشاف والتنمية كما تم تنفيذ المشروع بأداء متميز، سواء من حيث جودة الإنتاج أو السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة حيث تم تسجيل ما يقرب من مليوني ساعة عمل دون حوادث.

7-وتم الانتهاء من عملية المسح السيزمى في يوليو 2023 واستلام البيانات السيزمية في شهر يوليو 2024،وأشار إلى وضع آبار غاز حقل قرميد بمنطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية على الإنتاج خلال العام.

8-كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تركيب النظام المتكامل للحماية والإغلاق المبكر، وجاري العمل فى المرحلة الثانية وكذلك العمل على إنشاء محطة جديدة وحديثة لمعالجة المياه المصاحبة للزيت بقدرة 45 ألف برميل يومياً والاستفادة بتدويرها فى عمليات الإنتاج مما يحقق عائداً اقتصادياً على البيئة ومعدلات الإنتاج.

9- للعمل على إصلاح ورفع كفاءة الطرق الرئيسية بحقول مليحة بطول 11 كم لرفع مستوى السلامة على الطرق والحفاظ على سلامة العاملين،التقدم المحقق فى ترشيد الإنفاق وكفاءة الطاقة وتطبيق التحول الرقمي.