البنك التجارى الدولى يحتل المركز التاسع بقائمة Fortune للعلامات التجارية الأكثر تأثيراً فى العالم

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احتل البنك التجارى الدولى CIB المركز التاسع عالمياً فى قائمة Fortune للعلامات التجارية الأكثر تاثيرا حول العالم فى خطوة تعزز مكانة البنك بين البنوك الكبرى فى المنطقة العربية والعالم.

واستند التصنيف إلى قوة تأثير العلامات التجارية فى المجتمع المحلى والتوافق مع معايير الحوكمة والاستدامة والبيئة ومفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات.





وقال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى مصر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن هذا الترتيب المتقدم يعد نتاج خطط عمل متكاملة تراعى معايير خدمة المجتمع بكفاءة وجودة عالية والتوافق مع المعايير الدولية الخاصة بالابتكار والاستدامة البيئية وتم تنفيذها على مدار السنوات الماضية وشهادة هامة جدا فى تاريخ البنك التجارى الدولى، أكبر البنوك الخاصة العاملة فى السوق المحلية المصرية، مؤكدًا أن هذا التصنيف المتقدم يعد رسالة لفريق العمل الرائع فى البنك التجارى الدولى بأن البنك قادر على المنافسة على الجوائز الإقليمية والدولية، ومنافسة بنوك كبرى فى منطقة الشرق الأوسط والعالم، فى التكنولوجيا البنكية وجودة الخدمات والمنتجات المصرفية على الرغم من التحديات العالمية.

كانت مؤسسة "يورومنى" البريطانية الشهيرة، فى يوليو 2017 منحت البنك التجارى الدولى مصر، جائزة "البنك الأفضل فى الأسواق الناشئة فى العالم"، وذلك للمرة الأولى فى تاريخ البنوك المصرية والعربية والقارة الأفريقية، فى حفل أقيم فى "برج لندن" الشهير فى العاصمة البريطانية، لندن، وبحضور حشد كبير من كبار الاقتصاديين والمصرفيين فى العالم والشرق الأوسط.