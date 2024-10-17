شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا طلب وزير قطاع الأعمال من شركات الإسكان التابعة للوزارة؟ 7 معلومات تجيب والان مع تفاصيل الخبر

‏تسعى وزارة قطاع الأعمال العام للاستغلال الأمثل للأصول الخاصة بشركات الإسكان والعقارات والمقاولات التابعة ؛ولاسيما سرعة إنجاز المشروعات القائمة، بالإضافة إلى فتح المجال للشراكه مع القطاع الخاص على العديد من المشروعات المستقبلية.. تعرف علي توجيهات وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، خلال الزيارة المفاجئة لشركتي النصر للإسكان والتعمير والمعادي للتنمية والتعمير.. التفاصيل في 7 معلومات.

1- استعرض الوزير المشروعات في عدد من المدن والمناطق منها المقطم والمعادي والفسطاط والشروق و6 أكتوبر والمنصورة الجديدة، وموقفها التنفيذي.

2- المشروعات تشمل وحدات سكنية وإدارية وتجارية وغيرها من الخدمات.

3- ناقش الوزير خطة المشروعات المستقبلية والخطط التوسعية ،وتابع عمليات البيع والتسويق ومستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

4- تم استعراض موقف استغلال محفظة الأصول والأراضي المملوكة للشركتين.

5- وجه الوزير بتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص.

6- وجه بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء وتميزها، وتحسين جودة المنتجات وتنويعها.'

7- ضرورة الالتزام بالتطوير المستمر للخدمات والمنتجات والتأكيد على تسليم المشروعات في مواعيدها وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية والتواصل الدائم مع العملاء وكسب ثقتهم.