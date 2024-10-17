شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وحدات المرور الأعلى ترخيصا خلال سبتمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

احتلت وحدة مرور مدينه نصر المقدمة للوحدات الأعلي ترخيصا للمركبات المتنوعة حيث بلغت 9888 مركبة، وتأتى القطامية فى المرتبة الثانية 9766 ثم مرور القاهرة الجديدة 8326 مركبة، وذلك طبقا لآخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري.

كما شهدت وحدة مرور المنصورة ترخيص حوالي 8198 مركبة وجاءت السلوم فى المركز الاول فى المنافذ الجمركية حيث بلغت 12961 مركبة وتأتى نويبع فى المرتبة الثانية 1550 فى المركز الثانى ثم سفاجا فى المركز الثالث 1058مركبة.

ومن جانب آخر ذكر تقرير "أميك" مجلس معلومات سوق السيارات أنه يوجد نمو في مبيعات سوق السيارات المصري بنحو 2.6% خلال النصف الأول من عام 2024 الجارى.

وبحسب تقرير "أميك" فقد بلغت المبيعات الإجمالية لسوق السيارات بيع حوالي 37 ألفا و828 مركبة مقارنة بـ 36 ألفا و845 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2023.