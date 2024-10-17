شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة مجددًا إلى 25ر3% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت اليوم الخميس، تخفيض أسعار الفائدة مجددًا في منطقة اليورو، وأعلن البنك تخفيض سعر الفائدة "الدائنة" التي تحصلها البنوك عن الأموال التي تودعها لدى البنك المركزي بمقدار 25ر0 نقطة مئوية، لتصل إلى 25ر3%.

وتأتي هذه الخطوة كرد فعل من البنك المركزي الأوروبي على تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو.

كما خفض البنك سعر الفائدة (المدينة) الذي يمكن للبنوك من خلاله اقتراض أموال من البنك المركزي الأوروبي بمقدار 25ر0 نقطة مئوية لتصل إلى 4ر3%.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه البنك المركزي الأوروبي بعد جلسة خارجية عقدها في سلوفينيا.

التخفيض الثالث

وهذه هي المرة الثالثة التي يخفض فيها البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة هذا العام.

وتجنب البنك المركزي تقديم أي إشارات بشأن اتخاذ خطوات أخرى لتخفيض أسعار الفائدة خلال العام الحاليّ، مشيرًا إلى أنه سيستمر في اتخاذ القرارات بناء على البيانات المتاحة.

يذكر أن الدعم الذي يقدمه تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية للحالة الاقتصادية لا يظهر تأثيره إلا في وقت لاحق، ولهذا تعد هذه الخطوة خبرًا جيدًا للاقتصاد الألماني الذي يمر بمرحلة ضعف.



القروض الأرخص

ويمكن للشركات الاستثمار بسهولة أكبر بفضل القروض الأرخص، كما يمكن للمستهلكين الاقتراض بتكاليف أقل، مثلًا عند بناء المنازل.

ومع ذلك، يجب على المدخرين، في المقابل، توقع انخفاض أسعار الفائدة في بنوكهم وتحمل عوائد أقل، مثل تلك المتعلقة بالتأمين على الحياة.

ضعف النمو المستمر

وقال هاينر هيركنهوف، المدير التنفيذي لرابطة البنوك الألمانية، إنه من خلال تخفيض أسعار الفائدة، فإن البنك المركزي الأوروبي أخذ بعين الاعتبار بصورة أكبر المخاوف الاقتصادية في منطقة اليورو.

ولكنه حذر على الفور من الأوهام، قائلًا: "تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية لن يقضي على ضعف النمو المستمر، لأنه ضعف هيكلي، بدلًا من ذلك، تحتاج ألمانيا بشكل خاص إلى اتخاذ قرارات حاسمة في مجال السياسة الاقتصادية".